Die LIV-Golftour hat vor Abschluss der Fusionsgespräche mit der PGA- und Europa-Tour ihren Terminplan für 2024 veröffentlicht. Von Februar bis August sollen zwölf Events in acht Ländern stattfinden, danach noch ein Einzel- und ein Team-Turnier folgen.

Teilweise überschneiden sich Events der von Saudi-Arabien finanzierten LIV-Tour zeitlich mit Veranstaltungen der US PGA. Sollten die laufenden Verhandlungen über die Rahmenvereinbarung noch scheitern, ist neuer Ärger vorprogrammiert. Nach einem über einjährigen Streit war es im Juni unerwartet zum Zusammenschluss zwischen den Parteien gekommen.

Die LIV-Tour soll Anfang Februar in Mayakoba/Mexiko beginnen, zeitgleich spielt die US PGA in Pebble Beach/Kalifornien.