Golf-Superstar Tiger Woods kehrt nach mehr als sieben Monaten auf das Grün zurück. Der 15-malige Majorgewinner startet ab dem 30. November bei der vom ihm ausgerichteten Hero World Challenge auf den Bahamas. Das bestätigte Woods, der seit dem Masters im April kein Turnier mehr bestritten hat, am Samstag.

Woods (47) war im April auf der dritten Masters-Runde ausgestiegen, kurz darauf war er erneut an seinem bei einem Autounfall verletzten rechten Unterschenkel operiert worden.

Seit seinem schweren Autounfall im Februar 2021 in der Nähe von Los Angeles hat Woods an nur fünf Turnieren teilgenommen. Zuletzt hatte er mehrfach betont, er wolle nur noch an den vier Majors und zwei, drei anderen Turnieren pro Jahr teilnehmen.