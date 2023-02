Golf-Superstar Tiger Woods kehrt am 16. Februar in Los Angeles auf die US-Tour zurück.

Los Angeles (SID) - Golf-Superstar Tiger Woods kehrt am 16. Februar in Los Angeles auf die US-Tour zurück. Das gab der 47-Jährige, der wegen einer Fußverletzung seit vergangenem Juli pausiert, am Freitag bekannt. "Ich bin bereit", schrieb der 15-malige Major-Sieger auf Twitter.

Schon im vergangenen Jahr hatte Woods nur neun Turnierstarts absolviert, da er sich weiter von den Folgen eines Autounfalls im Februar 2021 erholen musste. Zum bislang letzten Mal war der US-Star im zurückliegenden Sommer bei den British Open in St. Andrews am Abschlag gewesen.