Der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel verstärkt sich zur Saison 2025/26 mit dem spanischen Weltklasse-Torhüter Gonzalo Perez de Vargas. Der zweimalige Europameister wechselt in zwei Jahren vom FC Barcelona an die Förde und hat bis Sommer 2029 unterschrieben. Die Kieler Verantwortlichen hatten bereits im Juni bestätigt, sich mit einer möglichen Verpflichtung des 32-Jährigen vom finanziell angeschlagenen spanischen Rekordchampion zu befassen.

"Als Leistungssportler möchte ich eine der schwierigsten Herausforderungen im Handball annehmen, nämlich in der besten Liga der Welt zu spielen", sagte der viermalige Champions-League-Sieger. "Für mich war immer klar: Wenn es nach Deutschland geht, dann nur zum THW Kiel. Neben Barça ist der THW für mich der größte Verein der Welt. Ich habe unzählige Male gegen diesen Klub gespielt und die Atmosphäre in Kiel immer genossen", so Perez de Vargas.

"Wir haben mit Tomas und Vincent ein starkes Torhüter-Duo und sind auf dieser Position aktuell gut aufgestellt. Aber wenn man auch nur die kleinste Möglichkeit hat, einen Spieler wie Gonzalo nach Kiel und damit auch in die Handball-Bundesliga zu holen, sollte man diese ergreifen", sagte Kiels Geschäftsführer Viktor Szilagyi.

Nach dem Abgang des dänischen Weltmeisters Niklas Landin bilden aktuell Olympiasieger Vincent Gerard aus Frankreich und der Tscheche Tomas Mrkva das Torhüter-Duo bei den Zebras. Beide besitzen jedoch nur einen Vertrag für die kommende Spielzeit.