Köln (SID) - Frank Bohmann, Geschäftsführer der Handball-Bundesliga (HBL), nimmt die deutsche Nationalmannschaft vor den WM-Play-offs gegen die Färöer in die Pflicht. Man dürfe den Gegner mit seinen dänischen Wurzeln "nicht unterschätzen. Trotzdem die ganz klare Botschaft: Die müssen wir natürlich schlagen", sagte der Ligenchef dem SID am Montag.

Zum Hinspiel tritt das DHB-Team um Kapitän Johannes Golla am Mittwoch (18.15 Uhr/Sport1) in Kiel an, die Entscheidung fällt am Samstag (20.00 Uhr/zdf.de) in Torshavn. Nur der Sieger qualifiziert sich für die nächste Weltmeisterschaft (10. bis 28. Januar 2023) in Polen und Schweden.

Das Erreichen der WM-Endrunde sei "auch deshalb wichtig, weil dort die Wurzeln für die Qualifikation zu den Olympischen Spielen gelegt werden. Wenn wir da nicht dabei sind, sind wir bei den Olympischen Spielen in Frankreich nicht dabei." Deswegen gelte es, den "vollen Fokus auf die beiden Spiele gegen die Färöer-Inseln" zu legen, so Bohmann, "aber ich glaube, die werden wir schon schlagen".