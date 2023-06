Für den früheren Handball-Nationalspieler Patrick Wiencek ist sein Lieblings-Fußballklub ein mahnendes Beispiel. Als Fan von Borussia Dortmund habe er nach der am letzten Bundesliga-Spieltag verpassten Meisterschaft "sehr getrauert", erzählte der Kreisläufer des THW Kiel im Bild-Interview. Damit Wiencek und dem Handball-Rekordmeister am Sonntag ein ähnliches Schicksal erspart bleibt, "lassen wir nicht locker", sagte der 34-Jährige.

Wiencek weiß selbst: "Es muss wirklich schon eine Menge passieren, dass wir nicht den Titel holen." Bei zwei Punkten und 37 Toren Vorsprung wäre es ein Handball-Wunder, wenn die Schale doch noch an Verfolger SC Magdeburg gehen würde. Doch will Wiencek auch "stilvoll Meister werden - mit den meisten Punkten und nicht nur aufgrund der besseren Tordifferenz". Auch für "einen würdigen Abschied für unsere Spieler, die uns verlassen". Dazu zählen die Leistungsträger Sander Sagosen und Niklas Landin.

Kiel spielt am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) am letzten Bundesligaspieltag bei FA Göppingen. Die Meisterfeier soll am Abend nach der Rückkehr an der heimischen Förde stattfinden. Magdeburg tritt zeitgleich bei der HSG Wetzlar an. Wiencek hat bereits genaue Vorstellungen für den Moment, wenn Kiel die 23. Meisterschaft der Vereinsgeschichte gewinnt. Dann will er sich "ein schönes kühles Bier" gönnen, "weil es in Göppingen ziemlich heiß werden soll. Wir werden viel schwitzen und können reichlich Flüssigkeit nachtanken."