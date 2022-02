Köln (SID) - Geschäftsführer Bob Hanning wird in den kommenden zwei Spielen den Handball-Bundesligisten Füchse Berlin als Trainer betreuen. Der Klub teilte am Donnerstag mit, dass Cheftrainer Jaron Siewert sowie dessen Assistent Max Rinderle wegen positiver Coronatests in Quarantäne müssen. Daher springt der langjährige DHB-Vizepräsident Hanning in der Liga bei TuS N-Lübbecke am Sonntag (16.00 Uhr/Sky) und in der European League am Dienstag (20.45 Uhr/DAZN) bei Bidasoa Irun ein.