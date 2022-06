Magdeburg (SID) - Der SC Magdeburg ist erstmals seit 21 Jahren wieder deutscher Handball-Meister. Die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert sicherte sich den vorzeitigen Titelgewinn durch ein 31:26 (15:15) gegen HBW Balingen-Weilstetten. In den ausstehenden beiden Spielen ist der SCM angesichts von 60:4 Punkten nicht mehr von der Bundesliga-Spitze zu verdrängen.

"Man soll im Sport vorsichtig mit Superlativen sein, aber im Moment ist das ein fantastisches Gefühl", sagte Wiegert bei Sky: "Es hat unglaublich viel mentaler Druck auf uns gelastet. Es geht nicht um den Meistertrainer, es geht um die Meistermannschaft. Heute haben wir einen kleinen Rucksack mit uns getragen, aber zum Schluss auch das erledigt."

Vier Tage nach dem so unglücklich verlorenen Finale in der European League (39:40 nach Verlängerung bei Benfica Lissabon) tat sich der SCM mit Abstiegskandidat Balingen lange schwer. Erst in der Schlussphase konnten sich die Gastgeber um Topwerfer Omar Ingi Magnusson (9 Tore) entscheidend absetzen.

Die Magdeburger folgen auf Rekordmeister THW Kiel, der den Titel in den vergangenen beiden Spielzeiten gewonnen hatte. Für den Traditionsklub ist es die zweite gesamtdeutsche Meisterschaft nach dem Triumph unter dem jetzigen Bundestrainer Alfred Gislason im Jahr 2001, in der DDR hatte der SCM zehn Meistertitel errungen.