Heidelberg (SID) - Deutschlands Handballerinnen haben auch das zweite Länderspiel des WM-Jahres gewonnen. Das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch bezwang Polen am Sonntag mit 32:30 (18:17) und sicherte sich zwei Tage nach dem Erfolg gegen Ungarn damit den Sieg beim Drei-Länder-Turnier, das zur Vorbereitung auf die WM-Play-offs gegen Außenseiter Griechenland diente.

"Das war eine tolle Veranstaltung und tolle Werbung. Die Zuschauer sind drauf angesprungen, die Hallen waren voll. Wenn man dann auch noch gewinnt, ist es super. Ich bin zufrieden", sagte Gaugisch nach dem perfekten Jahresauftakt.

Julia Maidhof war vor 2622 Zuschauern in Heidelberg mit sieben Toren die beste Werferin für die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB). Die DHB-Frauen zeigten wie schon beim 26:20 gegen die Ungarinnen am Freitag in Ludwigsburg eine gute Vorstellung, eine Leistungssteigerung nach der Pause war die Grundlage für den Erfolg.

"Es war unser Ziel, diesen Lehrgang positiv zu beenden. Wir hatten einige Rückkehrer und Debütantinnen im Team. Das war dementsprechend nicht so easy-peasy, wir mussten ein paar Dinge wiederholen, die wir uns schon vor der EM erarbeitet hatten. Ich freue mich sehr, dass die Hallen so gut besucht waren", sagte Kapitänin Emily Bölk.

Gaugisch musste gegen die Polinnen auf Co-Kapitänin Alina Grijseels von Borussia Dortmund verzichten, die Rückraumspielerin war angeschlagen und wurde daher geschont. Ohne die Leistungsträgerin fehlte der DHB-Auswahl zwar sichtbar die Kreativität in der Offensive, doch mit zunehmender Spieldauer griffen die Rädchen immer besser ineinander.

Das 20:17 (33.) bedeutete kurz nach Wiederbeginn die erste Drei-Tore-Führung in der im ersten Abschnitt sehr engen Begegnung, beim 24:19 (40.) lag Deutschland gar mit fünf Treffern vorn. Entschieden war die Partie damit aber nicht. Polen blieb in Schlagdistanz und forderte Deutschland bis zur Schlusssirene.

Bereits im kommenden Monat trifft die Nationalmannschaft wieder zusammen, dann stehen gegen die Griechinnen zwei Spiele um das Ticket für die WM in Dänemark, Norwegen und Schweden (30. November bis 17. Dezember) an. Deutschland ist bei den Begegnungen in Hamm/Westfalen am Ostersonntag sowie drei Tage später am 12. April in Chalkida der haushohe Favorit.