Hamburg (SID) - Bundestrainer Henk Groener muss sein Team für die bevorstehenden EM-Qualifikationsspiele der deutschen Handball-Frauen gegen die Niederlande umbauen. Weil das Trio Amelie Berger, Marlene Kalf und Meike Schmelzer verletzungsbedingt ausfällt, nominierte der DHB-Coach die beiden Rechtsaußen Jenny Behrend (SG BBM Bietigheim) und Maike Schirmer (VfL Oldenburg) sowie Isabell Hurst (HSG Bensheim/Auerbach) nachträglich für den Lehrgang, der am Sonntag in Düsseldorf beginnt.

Höhepunkte der ersten Länderspielmaßnahme im Jahr 2022 sind die beiden Spiele gegen die Niederlande am Donnerstag der kommenden Woche in Krefeld (18.30 Uhr/Sport1) und zwei Tage später (16.00 Uhr/Sportdeutschland.TV) in Rotterdam.

Die Niederlande stehen mit zwei Siegen aus zwei Spielen verlustpunktfrei mit 4:0 Punkten an der Tabellenspitze. Deutschland folgt mit 3:1 Punkten nach einem Auftakterfolg gegen Griechenland sowie einem Remis gegen Belarus auf Platz zwei. Belarus (1:3 Punkte) und Griechenland (0:4 Punkte) belegen die weiteren Plätze.

Ihren Abschluss in der EM-Qualifikation bestreitet die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) Ende April mit zwei Auswärtsspielen in Griechenland und Belarus. Die ersten beiden Mannschaften jeder der sechs Qualifikationsgruppen lösen das Ticket für die EM in Slowenien, Montenegro und Nordmazedonien (4. bis 20. November). - Das Aufgebot der Handball-Frauen-Nationalmannschaft:

Tor: Dinah Eckerle (Team Esbjerg/DEN), Katharina Filter (Buxtehuder SV), Sarah Wachter (Sport-Union Neckarsulm)

Feld: Jenny Behrend (SG BBM Bietigheim), Maike Schirmer (VfL Oldenburg), Antje Lauenroth (SG BBM Bietigheim), Johanna Stockschläder (Sport-Union Neckarsulm), Isabell Hurst (HSG Bensheim/Auerbach), Lisa Antl (Buxtehuder SV), Luisa Schulze (SG BBM Bietigheim), Emily Bölk (Ferencvaros Budapest/HUN), Mia Zschocke (Borussia Dortmund), Xenia Smits (SG BBM Bietigheim), Lena Degenhardt (TuS Metzingen), Alina Grijseels (Borussia Dortmund), Silje Brons Petersen (TuS Metzingen), Mareike Thomaier (TSV Bayer 04 Leverkusen), Julia Maidhof (SG BBM Bietigheim), Alicia Stolle (Ferencvaros Budapest/HUN), Laetitia Quist (HSG Blomberg-Lippe)