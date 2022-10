Deutschlands Handballer haben am Freitag ohne Paul Drux (27) die Reise nach Spanien zum nächsten Spiel in der WM-Vorbereitung angetreten.

Mannheim (SID) - Deutschlands Handballer haben am Freitag ohne Paul Drux (27) die Reise nach Spanien zum nächsten Spiel in der WM-Vorbereitung angetreten. Der Rückraumspieler vom Bundesligisten Füchse Berlin und seine Frau erwarten zum ersten Mal Nachwuchs. Bundestrainer Alfred Gislason verzichtete auf eine Nachnominierung, die Auswahl des Deutschen Handballbundes ( DHB) reist somit mit 16 Spielern nach Andalusien.

Dort steht am Samstag (20.15 Uhr/sportschau.de) in Jaen gegen den Olympia-Dritten Spanien das zweite Spiel im Rahmen des EHF EURO Cups an. Mit dabei ist auch Simon Ernst: Wie bereits vor dem Duell mit Schweden (33:37) am Donnerstag bekannt wurde, ersetzt der Leipziger den leicht am Oberschenkel verletzten Lukas Stutzke (Bergischer HC) im deutschen Aufgebot. Ernst kam gegen den Europameister noch nicht zum Einsatz.