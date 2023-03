Hamburg (SID) - Deutschlands Handballer müssen im ersten von zwei Testspielen gegen Weltmeister Dänemark ohne Youngster Julian Köster auskommen. Der Rückraumspieler des VfL Gummersbach plagt sich mit einer Erkältung herum. Die Reise des DHB-Teams zur Partie am Donnerstag (20.45 Uhr/zdf.de) in Aalborg wird Köster laut Bundestrainer Alfred Gislason nicht antreten, ein Einsatz am Sonntag in Hamburg (14.15 Uhr/ZDF) ist aber möglich.

"Er ist sehr stark erkältet, aber ohne Fieber. Deswegen habe ich noch die Hoffnung, dass er das zweite Spiel spielen kann", sagte Gislason bei einem digitalen Medientermin am Dienstag. Im schleswig-holsteinischen Ostseebad Damp absolviert die deutsche Mannschaft in dieser Woche ihren ersten Lehrgang seit dem fünften Platz bei der Weltmeisterschaft im Januar.