Nach seinem Sturz vom Barren bei der "EM dahoam" in München will Lukas Dauser bei den Weltmeisterschaften wieder unbelastet an die Geräte gehen.

Köln (SID) - Nach seinem Sturz vom Barren bei der "EM dahoam" in München will der Olympia-Zweite Lukas Dauser bei den Weltmeisterschaften in Liverpool wieder unbelastet an die Geräte gehen. Wenn der 29-Jährige seine Übung am Barren auf den Punkt turnt, ist er erneut ein Medaillenkandidat. Die Qualifikationsrunde der Männer startet um 10.30 Uhr.

Generalprobe für die deutschen Handballerinnen: Wenige Tage vor dem EM-Start reist die Mannschaft von Bundestrainer Markus Gaugisch zum Drei-Nationen-Turnier nach Ungarn. Zahlt sich das harte Training der EM-Vorbereitung aus? Im ungarischen Tatabanya möchte die DHB-Auswahl zunächst gegen die Vertretung des Gastgebers ihre Form auf den Prüfstand stellen. Anwurf ist um 17.00 Uhr.