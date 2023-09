Drittes Spiel, dritter Sieg: Der Höhenflug der Handballerinnen des deutschen Meisters SG BBM Bietigheim in der Champions League geht weiter.

Drittes Spiel, dritter Sieg: Der Höhenflug der Handballerinnen des deutschen Meisters SG BBM Bietigheim in der Champions League geht weiter. Die Mannschaft von Trainer Jakob Vestergaard fuhr am Sonntag einen 36:26 (18:12)-Kantersieg bei DVSC Debrecen ein und setzte sich an die Spitze der Vorrundengruppe A.

Nationalspielerin Xenia Smits avancierte mit acht Treffern erneut zur besten Werferin des Tages. Nach dem Auftakterfolg gegen den zweimaligen Königsklassen-Champion Buducnost Podgorica (27:22) und dem 26:24 gegen den rumänischen Meister CSM Bukarest war der Erfolg gegen Debrecen schon der dritte Sieg für den deutschen Doublegewinner der Vorsaison.

In der vergangenen Spielzeit war Bietigheim knapp in der Gruppenphase der Champions League gescheitert.