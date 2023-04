Aufholjagd geglückt: Die Füchse Berlin haben starke Comeback-Qualitäten gezeigt und sich für das Final Four der European League im Handball qualifiziert. Trotz einer Hypothek von vier Toren Rückstand aus dem Viertelfinal-Hinspiel (33:37) gewann der Handball-Bundesligist das Rückspiel gegen die Kadetten Schaffhausen aus der Schweiz zu Hause überzeugend mit 30:24 (17:15).

Das Team von Jaron Siewert drehte gerade in der letzten Viertelstunde auf, Rückraumspieler Mathias Gidsel glänzte mit zehn Treffern. Der Tabellenzweite der Bundesliga spielt damit in der Finalrunde in Flensburg um den dritten Titel im Wettbewerb in der Vereinsgeschichte.

Dort ist am 27. und 28. Mai auch Frisch Auf Göppingen dabei. Nach dem souveränen 32:23-Sieg im Hinspiel gegen Nexe Nasice gewann der Bundesligist beim kroatischen Vertreter mit 31:27 (13:12). Bester Torschütze des aktuell 14. der Bundesliga war Josip Sarac mit sechs Toren.