Flensburg (SID) - Die SG Flensburg-Handewitt wird das diesjährige Finalturnier der EHF European League austragen. Das Final Four wird am Wochenende des 27./28. Mai in der Flens-Arena ausgetragen. Diese Entscheidung gab die Europäische Handballföderation EHF am Freitag bekannt. Die Finalturnier bei den Frauen steigt am 13./14. Mai im österreichischen Graz.

"Wir sind stolz darauf, ein solch prestigeträchtiges Ereignis in unserer Stadt auszutragen. Dass wir damit gleichzeitig die Chance haben, unserer Mannschaft ein Finalturnier vor den eigenen Fans zu ermöglichen, ist natürlich etwas ganz Besonderes", sagte Flensburgs Geschäftsführer Holger Glandorf.

Neben Flensburg sind als deutsche Vertreter noch die Füchse Berlin und Frisch Auf Göppingen im Wettbewerb vertreten. Titelverteidiger ist Benfica Lissabon. Die Portugiesen hatten sich im vergangenen Jahr im Finale vor heimischem Publikum gegen den SC Magdeburg durchgesetzt. Bei den vergangenen 18 Auflagen des Wettbewerbs kam der Sieger nur zwei Mal nicht aus Deutschland.