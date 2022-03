Köln (SID) - Handball-Bundesligist Füchse Berlin hat in der European League seine zweite Niederlage kassiert und den Gruppensieg verpasst. Die Füchse unterlagen am letzten Spieltag der Gruppenphase Tabellenführer Wisla Plock aus Polen knapp mit 29:30 (15:16) und ziehen mit 16 Punkten als Zweiter der Gruppe A in das Achtelfinale ein.

Der SC Magdeburg blieb in Gruppe C derweil auch in seinem zehnten Spiel ohne Niederlage. Der bereits zuvor als Gruppensieger feststehende Bundesliga-Spitzenreiter bezwang den kroatischen Vertreter Nexe Nasice mit 28:24 (11:11). Lediglich am dritten Spieltag verpassten die Magdeburger bei BM Logrono La Rioja (29:29) einen Sieg.

Der ebenfalls vorzeitig für das Achtelfinale qualifizierte Pokalsieger TBV Lemgo Lippe beendete Gruppe B nach dem 39:35 (19:17)-Erfolg gegen GOG Dudme aus Dänemark auf dem vierten Platz. Die Achtelfinals werden am 29. März und 5. April ausgetragen.