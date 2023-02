Bundesliga-Spitzenreiter Füchse Berlin hat eine erfolgreiche Rückkehr in den Pflichtspielbetrieb hingelegt.

Berlin (SID) - Bundesliga-Spitzenreiter Füchse Berlin hat eine erfolgreiche Rückkehr in den Pflichtspielbetrieb hingelegt. Die Handballer von Trainer Jaron Siewert feierten am Dienstagabend in der European League ein müheloses 32:24 (18:10) gegen HC Motor Saporischschja und wahrten damit ihre weiße Weste auf internationaler Ebene.

Der frisch gekürte dänische Weltmeister Jacob Holm war im ersten Füchse-Spiel nach der WM-Pause mit elf Treffern der beste Werfer für die Gastgeber. Berlin steht in Gruppe D mit einer makellosen Bilanz von nun sieben Siegen aus sieben Spielen weiter an der Tabellenspitze, das Ticket für das Achtelfinale hatte der Hauptstadt-Klub bereits im Dezember gelöst.

Am späten Nachmittag hatte auch Frisch Auf Göppingen durch ein 40:23 (20:11) beim ungarischen Klub Fejer-BAL Veszprem einen Sieg geholt. Die SG Flensburg-Handewitt, die am 27./28. Mai das Finalturnier der European League austragen wird, ist am Abend (20.45) noch gegen Valur Reykjavik gefordert.