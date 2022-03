Köln (SID) - Die Handball-Überflieger des SC Magdeburg bleiben in der European League ungeschlagen. Der bereits für das Achtelfinale qualifizierte Bundesliga-Spitzenreiter setzte sich am Dienstag mit 31:25 (17:13) gegen den schwedischen Meister IK Sävehof durch und sicherte sich mit dem achten Sieg im neunten Spiel den Gruppensieg in Gruppe C. Lediglich am dritten Spieltag verpassten die Magdeburger bei BM Logrono La Rioja (29:29) einen Sieg.

Der TBV Lemgo Lippe kam beim zuvor punktlosen Tabellenschlusslicht Riihimäen Cocks aus Finnland nicht über ein 29:29 (15:12) hinaus. Der deutsche Pokalsieger ist als Vierter in Gruppe B aber ebenfalls schon für das Achtelfinale (29. März und 5. April) qualifiziert.