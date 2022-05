Titelverteidiger SC Magdeburg hat beim Final Four der European League in Lissabon erneut das Endspiel erreicht.

Köln (SID) - Titelverteidiger SC Magdeburg hat beim Final Four der European League in Lissabon erneut das Endspiel erreicht. Der Tabellenführer und erste Meisterschaftsanwärter der Handball-Bundesliga gewann im Halbfinale gegen den kroatischen Vertreter Nexe Nasice mit 34:29 (18:13). Den Gegner der Magdeburger im Finale am Sonntag ermitteln Wisla Plock/Polen und Gastgeber Benfica Lissabon (17.45).

Bester Werfer der Magdeburger war Linksaußen Matthias Musche mit acht Treffern, siebenmal traf der dänische Rückraumspieler Michael Damgaard.