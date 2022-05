Der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel trifft im Final Four der Champions League auf den spanischen Titelverteidiger FC Barcelona.

Köln (SID) - Der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel trifft im Final Four der Champions League auf den spanischen Titelverteidiger FC Barcelona. Das ergab die Auslosung am Dienstag in Wien. Im zweiten Duell spielt Telekom Veszprem aus Ungarn gegen den polnischen Handballmeister Vive Kielce mit Nationaltorwart Andres Wolff.

Kiel hatte sich nach einem Rückspiel-Krimi gegen Paris St. Germain (33:32) für die Runde der letzten Vier qualifiziert, Barcelona warf im Viertelfinale den Bundesligisten SG Flensburg-Handewitt aus dem Wettbewerb. Das Final Four der Champions League findet am 18. und 19. Juni in der Kölner Lanxess Arena statt.