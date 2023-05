Handball-Meister SC Magdeburg trifft beim Final Four in der Champions League zunächst auf den FC Barcelona. Dies ergab die Auslosung in Köln.

Halbfinale gegen den Titelverteidiger: Handball-Meister SC Magdeburg trifft beim Final Four in der Champions League (17./18. Juni) zunächst auf den FC Barcelona. Dies ergab die Auslosung am Dienstag in Köln. Im zweiten Halbfinale trifft das polnische Spitzenteam von Kielce mit dem deutschen Nationaltorhüter Andreas Wolff auf Kiel-Bezwinger Paris St. Germain.

Für Magdeburg ist es die erste Halbfinal-Teilnahme seit 2004 und die Premiere beim Endrundenturnier in Köln. 2002 hatte der SCM als erstes deutsches Team die Königsklasse gewonnen, seinerzeit wurde dieser Wettbewerb aber noch im Finale mit Hin- und Rückspiel entschieden. Der deutsche Rekordmeister THW Kiel, im Jahr 2020 bis dato letzter deutscher Champions-League-Sieger, war im Viertelfinale gegen Paris ausgeschieden.