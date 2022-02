Die SG Flensburg-Handewitt muss in der Champions League der Handballer um den Einzug in die Play-offs bangen.

Flensburg (SID) - Die SG Flensburg-Handewitt muss in der Champions League der Handballer um den Einzug in die Play-offs bangen. Die Mannschaft von Trainer Maik Machulla unterlag dem polnischen Serienmeister Lomza Vive Kielce deutlich mit 25:33 (12:14) und liegt in der Gruppe B weiter auf Platz fünf. Nur die ersten sechs Teams ziehen in die Play-offs ein, der Vorsprung auf Rang sieben beträgt drei Spieltage vor Ende der Gruppenphase nur einen Punkt.

Flensburg lag gegen die Gäste mit Nationaltorhüter Andreas Wolff schnell mit 3:7 zurück (11.). Bis zur Pause kämpfte sich der Ex-Meister, der schon das Hinspiel in Polen 29:37 verloren hatte, wieder heran. Nach dem Wechsel zog Kielce beim 18:23 (45.) aber entscheidend davon.

Für Flensburg steht am 24. Februar das schwere Auswärtsspiel bei Paris St. Germain Handball an.