Köln (SID) - Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt muss in den kommenden Wochen auf Weltmeister-Torhüter Kevin Möller (33) verzichten. Der dänische Nationalspieler kämpft seit einigen Monaten mit Problemen am Meniskus und soll am Dienstag in Flensburg am Knie operiert werden. Das teilte der Klub am Montag mit. Die genaue Ausfallzeit ist noch unbekannt.

"In den letzten Spielen hat Kevin nochmal gezeigt, warum er mit seiner Qualität so wichtig für uns ist", sagte Trainer Maik Machulla: "Er hat der Mannschaft Sicherheit und Stabilität gegeben."

Der Klub hoffe nun auf eine Rückkehr des Torwarts spätestens bis zum Final-Four des DHB-Pokals in Köln (15./16. April). Flensburg, in der Liga momentan auf Rang fünf, trifft dann im Pokal-Halbfinale auf die Rhein-Neckar Löwen.