Bietigheim-Bissingen (SID) - Die Handballerinnen der SG BBM Bietigheim sind in der Champions League ausgeschieden. Der deutsche Meister von Trainer Markus Gaugisch feierte am Sonntag zwar ein 47:25 (22:12) gegen das tschechische Team DHK Banik Most, verpasste wegen eines verlorenen Dreiervergleichs als Tabellensiebter der Gruppe A jedoch die Play-offs.

Beste Schützinnen der Gastgeberinnen waren Antje Döll und Annika Meyer mit je sieben Treffern. "Wir sind traurig über das Endergebnis. Wenn man die gesamte Saison anschaut, haben wir uns gut verkauft. Wir haben zwölf Punkte erreicht, das ist ein gutes Resultat. Wir hatten viele Matchbälle, aber konnten sie nicht nutzen", sagte Gaugisch.