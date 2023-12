Das Führungsduo bleibt: Die Füchse Berlin haben die zum Saisonende auslaufenden Verträge mit Cheftrainer Jaron Siewert und Sportvorstand Stefan Kretzschmar vorzeitig verlängert. Das teilte der Tabellenzweite der Handball-Bundesliga (HBL) am Donnerstagabend mit. Demnach unterschrieben die beiden beim Hauptstadtklub jeweils für zwei weitere Jahre bis 2026.

"Die Füchse Berlin stehen für Kontinuität", sagte Geschäftsführer Bob Hanning: "Die Entwicklung der Mannschaft und in letzter Zeit auch der jungen Spieler stimmt mich zuversichtlich, dass wir auch die nächsten Ziele zusammen erreichen werden."

Siewert, jüngster Coach in der Bundesliga-Geschichte, steht bei den Berlinern bereits in der vierten Saison an der Seitenlinie - mit Erfolg: Unter seiner Leitung sicherten sich die Füchse in der vergangenen Spielzeit den Titel in der European League.

"Sein Charakter, seine Art und natürlich seine Qualität als Trainer passen hundert Prozent zu uns", lobte Kretzschmar, selbst seit Jahresbeginn 2020 bei den Füchsen im Amt. Siewert, so Kretzschmar, könne "bei uns eine Ära prägen und ich bin mir sicher, dass wir mit ihm noch einige Erfolge feiern werden."