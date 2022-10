Düsseldorf (SID) - Bundesliga-Tabellenführer Füchse Berlin ist mit einem erwartet klaren Sieg in die neue Saison der European League gestartet. Die Berliner bezwangen in Düsseldorf den ukrainischen Handball-Meister HC Motor Saporischschja, der in dieser Saison als Gaststarter in der 2. Bundesliga mitspielt, 38:27 (19:10).

Die in der Bundesliga noch ungeschlagenen Füchse, zweimaliger Sieger des Vorgänger-Wettbewerbs EHF Cup, setzten sich gegen den überforderten Gegner frühzeitig ab und hatten in Milos Vujovic ihren besten Werfer (neun Treffer). Saporischschja spielt wegen des russischen Angriffskrieg in dieser Saison in Deutschland, aus den ersten acht Spielen in der 2. Bundesliga gab es nur zwei Siege.

Frisch Auf Göppingen, viermaliger Gewinner des EHF Cups, siegte zum Auftakt gegen den ungarischen Klub Fejer B.A.L.-Veszprem deutlich mit 46:30 (23:18). Kresimir Kozina führte den Tabellen-13. der Bundesliga mit neun Toren zum Erfolg.