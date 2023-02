Köln (SID) - Bundesliga-Spitzenreiter Füchse Berlin hat ohne große Mühe seinen beeindruckenden Lauf auf der internationalen Bühne fortgesetzt. Die Mannschaft von Trainer Jaron Siewert siegte am Dienstagabend in der European League bei Bidasoa Irun aus Spanien mit 40:32 (23:17) und feierte im achten Spiel den achten Sieg. Den Einzug in die nächste Runde hatte sich der souveräne Tabellenführer der Gruppe D bereits im Dezember gesichert.

Auch die Liga-Konkurrenten SG Flensburg-Handewitt und Frisch Auf Göppingen feierten Siege. Flensburg, Ausrichter des Finalturniers am 27./28. Mai, gewann 29:21 (14:9) in Frankreich bei Pays d'Aix UC und könnte mit einem weiteren Erfolg am kommenden Dienstag gegen Ystads IF aus Schweden über den Gruppensieg jubeln.

Zuvor hatte Frisch Auf Göppingen 31:29 (15:18) gegen Titelverteidiger Benfica Lissabon gewonnen. Göppingen steht in der Gruppe A auf Platz zwei und ist auch schon sicher für die K.o.-Runde qualifiziert. Benfica, das im vergangenen Jahr den deutschen Meister SC Magdeburg im Finale nach Verlängerung bezwungen hatte, muss weiter um den Einzug in die nächste Runde zittern.