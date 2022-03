Köln (SID) - Der deutsche Handball-Vizemeister SG Flensburg-Handewitt hat zum Abschluss der Champions-League-Gruppenphase die erwartete Niederlage kassiert, steht aber dennoch im Achtelfinale. Die Mannschaft von Trainer Maik Machulla verlor am letzten Spieltag ihrer Gruppe B beim FC Barcelona 22:29 (11:15), Linksaußen Hampus Wanne war mit sechs Treffern bester Werfer der wettbewerbsübergreifend seit fünf Spielen sieglosen Schleswig-Holsteiner.

Dank der Ergebnisse der Konkurrenz und Wertungen am grünen Tisch durch das Ausscheiden des ukrainischen Meisters Motor Saporoschje, stand das Flensburger Weiterkommen bereits vor der Partie fest. Als Tabellensechster muss die SG nun in den Play-off-Spielen um den Viertelfinaleinzug am 30. März zunächst auswärts beim ungarischen Meister Pick Szeged ran.

Der deutsche Rekordmeister THW Kiel hatte bereits in der vergangenen Woche kampflos das Viertelfinale erreicht. Nach dem Ausschluss aller russischen und belarussischen Teams durch die EHF wertete der Kontinentalverband das abschließende Gruppenspiel gegen Meschkow Brest mit 10:0 Toren und 2:0 Punkten für Kiel. Damit war der Bundesligist durch, da sich die zwei besten Teams jeder Gruppe direkt fürs Viertelfinale qualifizieren.