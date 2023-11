Die Handballerinnen des deutschen Meisters SG BBM Bietigheim haben in der Champions League die zweite Niederlage in Folge kassiert.

Die Handballerinnen des deutschen Meisters SG BBM Bietigheim haben in der Champions League die zweite Niederlage in Folge kassiert. Das Team von Trainer Jakob Vestergaard verlor am Samstag gegen Györi ETO KC aus Ungarn mit 26:34 (10:12). Zuvor waren die Bietigheimerinnen auf der internationalen Bühne mit 29:42 beim dänischen Klub Odense HB unter die Räder gekommen.

Kaba Gassama Cissokho und Sofia Hvenfelt waren mit jeweils vier Toren die besten Werferinnen des Heimteams. Mit fünf Siegen und zwei Niederlagen bleibt Bietigheim auf Platz drei der Gruppe A.