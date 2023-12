Wie der DHB am Donnerstag mitteilte, trifft das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch am 3. März in der Mitsubishi Electric Halle auf die Slowakei.

Die deutschen Handballerinnen bestreiten ihr nächstes Heimspiel in der EM-Qualifikation in Düsseldorf. Wie der Deutsche Handballbund am Donnerstag mitteilte, trifft die Mannschaft von Bundestrainer Markus Gaugisch am 3. März (18.15 Uhr) in der Mitsubishi Electric Halle auf die Slowakei. Das Hinspiel findet am 29. Februar (18 Uhr) im slowakischen Sala statt.

"Die Qualifikation für die EHF EURO 2024 hat für uns höchste Priorität und dafür wollen wir in den zwei Spielen gegen die Slowakei den Grundstein legen", sagte Gaugisch: "Spiele vor heimischem Publikum sind immer etwas Besonderes. Wir wollen auch in Düsseldorf wieder mit unserer Art Handball begeistern."

Die DHB-Auswahl, die bei der WM Platz sechs belegt hatte, liegt in der Qualifikation für die Endrunde der EHF EURO 2024 in der Schweiz, Österreich und Ungarn (28. November bis 15. Dezember 2024) auf Platz eins, die ersten beiden Teams sowie die besten vier Gruppendritten schaffen den Sprung zur EM.