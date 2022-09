Die SG Flensburg-Handewitt hat in der Handball-Bundesliga zumindest vorerst die Tabellenführung übernommen.

Köln (SID) - Die SG Flensburg-Handewitt hat in der Handball-Bundesliga zumindest vorerst die Tabellenführung übernommen. Das Team von Trainer Maik Machulla gewann am Samstag bei der TSV Hannover-Burgdorf souverän mit 35:25 (17:13) und sprang zum Auftakt des Spieltags mit dem dritten Sieg im dritten Spiel an die Spitze. Die Recken mussten indes ihre erste Niederlage hinnehmen.

Beste Werfer der Flensburger waren Franz Semper und Emil Jakobsen mit je sieben Toren, für Hannover erzielte Renars Uscins neun Treffer. Am späteren Abend (20.30 Uhr) könnten die Füchse Berlin mit einem Erfolg gegen den TVB Stuttgart und einem besseren Torverhältnis vorbeiziehen. Die weiteren Topteams sind erst am Sonntag und Montag im Einsatz.