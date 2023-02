Köln (SID) - Frisch Auf Göppingen hat zum Abschluss der Vorrunde der European League einen Prestigeerfolg gefeiert, den Gruppensieg aber verpasst. Gegen den französischen Spitzenklub und Tabellenführer Montpellier HB setzte sich der Handball-Bundesligist 27:25 (14:11) durch und jubelte über den achten Sieg im zehnten Spiel. Für den Gruppensieg hätte Göppingen, das sich bereits zuvor für das Achtelfinale qualifiziert hatte, aber aufgrund des direkten Vergleichs einen Erfolg mit neun Toren Unterschied gegen die Franzosen benötigt.

Bester Werfer in Göppingen war Marcel Schiller mit sieben Treffern. In der Runde der besten 16 trifft der Bundesligist auf Valur Reykjavik aus Island. Am Abend sind die ebenso bereits für das Achtelfinale qualifizierten Liga-Konkurrenten Füchse Berlin und SG Flensburg-Handewitt im Einsatz. Das Final-Four-Turnier findet am 27./28. Mai bei den Flensburgern statt.