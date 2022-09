Der SG Flensburg-Handewitt ist mit einem Zittersieg in einem packenden Nordduell in die neue Saison der Bundesliga gestartet.

Köln (SID) - Der frühere Champions-League-Sieger SG Flensburg-Handewitt ist mit einem Zittersieg in einem packenden Nordduell in die neue Saison der Handball-Bundesliga gestartet. Beim HSV Hamburg gewann die Mannschaft von Trainer Maik Machulla am Donnerstagabend durch einen Treffer von Johannes Golla drei Sekunden vor Schluss mit 31:30 (17:13).

In seinem ersten Bundesliga-Spiel seit der Saison 2018/19 meldete sich Altmeister VfL Gummersbach mit einem 30:26 (13:12) beim TBV Lemgo-Lippe zurück. Heimsiege gab es für die TSV Hannover-Burgdorf beim 25:22 (15:10) über den SC DHfK Leipzig und den HC Erlangen beim 31:27 (16:13) gegen die HSG Wetzlar.

In einer hitzigen Schlussphase glich der HSV Hamburg, der keinmal geführt hatte, dreimal aus, zuletzt zum 30:30. Flensburgs Kapitän Golla verdarb den Hausherren dann aber den Punktgewinn. Golla war mit acht Treffern auch bester Werfer der Partie. Ebenfalls achtmal erfolgreich war Gummersbach Dominik Mappes beim starken Liga-Comeback des Aufsteigers.

Der deutsche Meister SC Magdeburg (gegen Aufsteiger ASV Hamm-Westfalen) und Pokalsieger THW Kiel (gegen den TVB Stuttgart) starten erst am Sonntag in die Meisterschaft.