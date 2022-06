Köln (SID) - Der ASV Hamm-Westfalen steht als zweiter Aufsteiger in die Handball-Bundesliga (HBL) fest. Durch ein 34:27 (17:16) gegen den TV Großwallstadt festigte der ASV am Freitag den zweiten Tabellenplatz und machte die Rückkehr in die höchste Spielklasse perfekt. Vor elf Jahren war das Team, damals noch unter dem Namen HSG Ahlen-Hamm, in die 2. Liga abgestiegen.

Hamm-Westfalen folgt damit dem VfL Gummersbach in die Bundesliga. Der zwölfmalige deutsche Meister hatte Anfang Mai seine Rückkehr vorzeitig klargemacht.