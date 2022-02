Coronabedingte Spielabsage in der Handball-Bundesliga: Das Ligaspiel zwischen der TSV Hannover-Burgdorf und dem HSV Hamburg findet nicht statt.

Hannover (SID) - Coronabedingte Spielabsage in der Handball-Bundesliga: Das für Donnerstag angesetzte Ligaspiel zwischen der TSV Hannover-Burgdorf und dem HSV Hamburg findet nicht statt. Dies teilte der HSV am Montag mit. Wegen mehrerer Coronafälle in der Mannschaft machte Hannover von einer Sonderregelung für den ersten Spieltag nach der Europameisterschaft (mindestens sechs positiv getestete Spieler) Gebrauch, die Partie wird verschoben.

Einen entsprechenden Antrag reichte Hannover bei der Liga ein, der HSV wurde darüber laut eigener Klubmitteilung am Montagmittag in Kenntnis gesetzt. Normalerweise gilt, dass gespielt werden muss, wenn mindestens die Hälfte der Mannschaft einsatzbereit ist. Ab kommender Woche greift diese Regelung wieder.