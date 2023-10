Der THW Kiel hat in der Champions League ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Bei Paris St. Germain gewann Kiel mit 34:28.

Der THW Kiel hat in der Champions League ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Beim französischen Handball-Meister Paris St. Germain setzte sich das Team von Trainer Filip Jicha 34:28 (13:14) durch. Mit dem ersten Sieg in Paris seit 2014 übernahm der deutsche Rekordmeister erneut die Tabellenführung in Gruppe A.

Der THW brachte sich in der französischen Hauptstadt durch drei Zeitstrafen innerhalb der Anfangsviertelstunde zunächst selbst in Bedrängnis, hielt sich dank der Tore von Harald Reinkind, mit sieben Treffern zusammen mit Elias Ellefsen a Skipagötu Topscorer auf Kieler Seite, dennoch in der Partie.

Vier Minuten nach dem Seitenwechsel belohnte Nationalspieler Rune Dahmke die Kieler für eine bärenstarke Abwehrleistung mit der erneuten Führung zum 17:16. Eine kleinlich gepfiffene Zeitstrafe gegen Patrick Wiencek raubte den Kielern jedoch umgehend das Momentum. In der packenden Schlussphase hielt Ersatztorhüter Samir Bellahcene den Kieler Sieg fest.