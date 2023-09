Der deutsche Handball-Meister THW Kiel hat auf seine personellen Probleme auf der Torhüterposition reagiert und Samir Bellahcene bis zum Saisonende verpflichtet. Der 28-Jährige, der im Frühjahr sein Debüt in der französischen Nationalmannschaft feierte, wechselt von US Dunkerque HBGL zum deutschen Rekordmeister. Bellahcene bildet nach der Verletzung des Neuzugangs Vincent Gerard ab sofort zusammen mit Tomas Mrkva das Torhütergespann der Zebras.

"Wir mussten reagieren, da Vincent uns leider nicht nur ein paar Wochen, sondern voraussichtlich noch einige Monate fehlen wird", sagte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi: "Wir sind sehr zufrieden, dass wir mit Samir trotz der bereits laufenden Saison einen derart starken Torhüter verpflichten konnten. Er hatte in der vergangenen Spielzeit eine der besten Quoten in der französischen Liga, was für seine Qualität spricht."

Kiels Trainer Filip Jicha meinte: "Angesichts der voraussichtlich langen Ausfallzeit von Vincent brauchten wir dringend einen weiteren, erfahrenen Torhüter. Samir ist ein anderer Torwarttyp als Tomas, beide werden sich sehr gut ergänzen."