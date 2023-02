Kiel (SID) - Handball-Rekordmeister THW Kiel muss in den kommenden Wochen ohne den schwedischen Rechtsaußen Niclas Ekberg auskommen. Der 34 Jahre alte Linkshänder zog sich beim 32:29-Erfolg in der Champions League gegen Industria Kielce eine Bänderverletzung am Innen- und Außenband des rechten Fußes zu. Dies ergab eine MRT-Untersuchung am Freitag.

"Wenn alles normal verläuft, wird Niclas ungefähr vier Wochen nicht spielen können", sagte THW-Mannschaftsarzt Frank Pries. Damit wird Ekberg, mit aktuell 126 Saison-Treffern momentan erfolgreichster THW-Torschütze, den Kielern in mindestens sechs Partien nicht zur Verfügung stehen. Die Verletzung hatte sich der schwedische Europameister bei einer Abwehraktion in der Schlussphase des Kielce-Spiels zugezogen.