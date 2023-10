Der TBV Lemgo Lippe hat seine Pleitenserie in der Handball-Bundesliga beendet. Das Team von Trainer Florian Kehrmann gewann gegen den TVB Stuttgart 31:25 (13:12) und überholte die Schwaben in der Tabelle. Für Lemgo war es der erste Sieg nach zuletzt sechs Niederlagen in Folge. In einem weiteren Kellerduell feierte der HC Erlangen ein 31:26 (18:12) bei der HSG Wetzlar.

"Wir wissen, dass heute ein bisschen Druck auf dem Kessel war", sagte der frühere Weltklasse-Handballer Kehrmann nach dem Sieg bei Dyn: "Wir haben eine junge Mannschaft, die letzte Woche gut gearbeitet hat. Das war heute das Ergebnis. Wir haben mit tollem Publikum im Rücken verdient gewonnen."

In Ostwestfalen zog Lemgo gegen Stuttgart durch einen 4:0-Lauf Mitte der zweiten Hälfte davon. Finn Zecher überzeugte im Lemgoer Tor, vorne zeigte sich allen voran Nationalspieler Tim Suton, mit sieben Toren erfolgreichster Werfer für Lemgo, treffsicher. DHB-Rückkehrer Silvio Heinevetter im Stuttgarter Tor blieb dagegen blass.

Auch Erlangen durfte nach vier Niederlagen in Serie erstmals wieder jubeln. Die Mittelfranken zogen durch den Sieg in Wetzlar am Konkurrenten vorbei und klettern nach elf Spieltagen vorübergehend auf Rang zwölf.