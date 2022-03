Die kriselnden Rhein-Neckar Löwen haben in der Handball-Bundesliga den ersten Sieg unter ihrem neuen Trainer Ljubomir Vranjes eingefahren.

Köln (SID) - Die kriselnden Rhein-Neckar Löwen haben in der Handball-Bundesliga den ersten Sieg unter ihrem neuen Trainer Ljubomir Vranjes eingefahren. Bei Abstiegskandidat GWD Minden setzte sich der zweimalige deutsche Meister am Donnerstag in einem engen Duell mit 33:31 (15:13) durch, es war der erste Erfolg der Mannheimer seit Mitte Dezember.

Vranjes, 2014 mit der SG Flensburg-Handewitt Champions-League-Sieger, war im Januar als Hoffnungsträger zu den ambitionierten Löwen gekommen. Auch der Schwede konnte das Team aber bislang nicht aus der unteren Tabellenhälfte führen. Nach dem Sieg in Minden stehen die Löwen (17:25 Punkte) vorerst auf Platz zehn, die Europapokalränge sind in weiter Ferne.

Deutlich besser steht die MT Melsungen (27:17) da, die sich am Abend gegen den HSV Hamburg mit 26:22 (14:9) durchsetzte. Als Sechster liegt Melsungen nun in Schlagdistanz zur fünftplatzierten HSG Wetzlar (29:17), die nicht über ein 26:26 (12:19) beim TVB Stuttgart hinauskam.