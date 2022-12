Köln (SID) - Die von Verletzungen geplagten Rhein-Neckar Löwen haben in der Handball-Bundesliga nach zuletzt nur einem Punkt aus zwei Spielen wieder einen Sieg eingefahren und den dritten Tabellenplatz gefestigt. Bei Aufsteiger VfL Gummersbach setzten sich die Löwen 32:29 (18:16) durch und liegen mit 23:7 Punkten weiter in Sichtweite zum Spitzenduo Füchse Berlin (25:3) und THW Kiel (24:4).

Die Löwen, die unter anderem längerfristig auf den früheren Nationalmannschafts-Kapitän Uwe Gensheimer und Halil Jaganjac verzichten müssen, lagen in Gummersbach von der 13. Minute an stets in Führung, doch in der Schlussphase drehte der VfL zwischenzeitlich das Spiel. Mit einem 5:0-Lauf vom 27:28 (52.) zum 32:28 (60.) bekam der Favorit aber noch einmal die Kurve.

Nationalspieler Juri Knorr war mit acht Treffern bester Werfer der Gäste.