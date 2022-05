Köln (SID) - Die Rhein-Neckar Löwen haben im Rennen um die internationalen Plätze in der Handball-Bundesliga (HBL) einen Rückschlag erlitten. Nach zuvor vier Siegen in Serie unterlag der zweimalige deutsche Meister am Donnerstag beim TBV Lemgo Lippe mit 23:24 (13:14). Drei Spiele vor Saisonende liegen die Löwen mit 30:32 Punkten drei Zähler hinter Platz fünf, der zur Teilnahme an der European League berechtigt.

Nationalspieler Jannik Kohlbacher war mit sieben Treffern erfolgreichster Werfer der Mannheimer, die erstmals seit 16 Jahren das internationale Geschäft verpassen könnten. Bei Lemgo, Pokalsieger der Vorsaison, überzeugte der Isländer Bjarki Mar Elisson vor 2653 Zuschauern mit ebenfalls sieben Toren. Die Ostwestfalen bleiben mit 28:30 Punkten auf Platz zehn.