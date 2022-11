Der deutsche Meister SC Magdeburg hat in der Handball-Bundesliga sein Nachholspiel gewonnen und damit den Platz in der Spitzengruppe gefestigt.

Köln (SID) - Der deutsche Meister SC Magdeburg hat in der Handball-Bundesliga (HBL) sein Nachholspiel gewonnen und damit den Platz in der Spitzengruppe gefestigt. Der Klub-Weltmeister setzte sich am Mittwochabend beim TVB Stuttgart mit 32:28 (15:12) durch, bester Werfer des Titelverteidigers war Magnus Saugstrup mit neun Treffern.

Mit 17:3 Punkten steht der SCM auf Platz vier, jedoch noch immer mit weniger Spielen als die drei höher platzierten Teams THW Kiel, Rhein Neckar-Löwen und Füchse Berlin.