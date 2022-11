Meister SC Magdeburg hat in der Handball-Bundesliga den Sprung auf den zweiten Tabellenplatz verpasst.

Magdeburg (SID) - Meister SC Magdeburg hat in der Handball-Bundesliga den Sprung auf den zweiten Tabellenplatz verpasst, mit einem Kraftakt aber zumindest noch einen Punkt gerettet. Das Team von Trainer Bennet Wiegert kam im Topspiel am Mittwoch gegen die Rhein-Neckar Löwen zu einem 32:32 (18:16). Mit 15 Punkten liegt der Klub-Weltmeister weiter in Lauerstellung, die Löwen zogen mit 17 Zählern zumindest vorübergehend nach Punkten mit Spitzenreiter Füchse Berlin gleich.

Vor 6449 Zuschauern entwickelte sich die erwartet umkämpfte Begegnung, in welcher sich über den gesamten Spielverlauf kein Team absetzen konnte. Mit der Schlusssirene sorgte Magnus Saugstrup für den umjubelten Magdeburger Ausgleich. Bester Werfer der Partie war Löwen-Spieler Albin Lagergren mit acht Treffern.

Neben dem Feld hatte es für Titelverteidiger Magdeburg vor Spielbeginn doppelten Grund zur Freude gegeben: Wie der Verein bekannt gab, verlängerten Nationalspieler Lukas Mertens und Rechtsaußen Tim Hornke ihre Verträge vorzeitig bis 2027 bzw. 2026. Beide blieben am Mittwochabend aber weitestgehend unauffällig und konnten den Dämpfer im Titelkampf nicht verhindern.