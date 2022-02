Der SC Magdeburg hat sich nach der EM-Pause mit einem standesgemäßen Erfolg in der Handball-Bundesliga zurückgemeldet.

Köln (SID) - Der SC Magdeburg hat sich nach der EM-Pause mit einem standesgemäßen Erfolg in der Handball-Bundesliga zurückgemeldet. Der Tabellenführer gewann souverän 28:19 (13:8) gegen GWD Minden und festigte damit den Platz an der Spitze. Beim bis dato letzten Ligaspiel am 26. Dezember hatte Magdeburg bei der SG Flensburg-Handewitt die erste Saisonniederlage kassiert.

Am Mittwoch folgte der 17. Sieg im 18. Spiel. Der Isländer Omar Ingi Magnusson (acht Tore) und der Däne Magnus Saugstrup (vier) waren die erfolgreichsten Werfer des SCM, der am vergangenen Sonntag bereits im Viertelfinale des DHB-Pokals gegen Minden triumphiert hatte. Beim Tabellenletzten aus Minden überzeugte Mohamed Darmoul mit sechs Treffern.

Unterdessen hat Frisch Auf Göppingen im Rennen um die internationalen Plätze einen Dämpfer hinnehmen müssen. Gegen den Bergischen HC verlor der Tabellensechste 27:33 (9:17).

Auch die HBW Balingen-Weilstetten musste sich nach zuletzt drei Unentschieden nacheinander geschlagen geben. Gegen DHfK Leipzig verlor der Klub 25:29 (12:16) und bleibt Vorletzter.