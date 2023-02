Der schwedische Nationalspieler Lukas Nilsson verlässt Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen zum Saisonende und schließt sich Aalborg Handbold an.

Mannheim (SID) - Der schwedische Nationalspieler Lukas Nilsson verlässt den Handball-Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen zum Saisonende und schließt sich dem dänischen Topklub Aalborg Handbold an. Die "einvernehmliche Trennung" teilten die Löwen am Montag mit. Nilsson (26) war 2020 vom THW Kiel nach Mannheim gekommen und erzielte seitdem in 70 Bundesligaspielen 168 Treffer.

"Ich möchte den Löwen Danke sagen für die gemeinsame Zeit. Jetzt wird es Zeit für ein neues Kapitel", sagte der Rückraumspieler, der 2016 in die Bundesliga gewechselt war.