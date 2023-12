Der schwedische Rechtsaußen Niclas Ekberg verlässt die Kieler nach zwölf Jahren und wechselt in die Heimat zu seinem Ausbildungsverein Ystads IF.

"Die Jahre in Kiel waren eine Zeit voller erfüllter Träume. Ich habe alles erlebt, was man in seinem Profi-Leben überhaupt erwarten kann. Ich habe mit dem THW Kiel alles gewonnen, was man gewinnen kann. Ab Sommer gibt es für mich und meine Familie jetzt eine Zukunft zu Hause in Schweden", sagte der 34-Jährige.

Ekberg, Olympia-Torschützenkönig von London, war 2012 von AG Kopenhagen nach Kiel gewechselt und hat mit dem Klub sechsmal die deutsche Meisterschaft, viermal den DHB-Pokal sowie einmal die Champions League gewonnen. Im Oktober war er aus Schwedens Nationalteam zurückgetreten.