Berlin (SID) - Die Füchse Berlin müssen in der Handball-Bundesliga den Rest der Saison ohne Rechtsaußen Valter Chrintz (22) bestreiten. Der schwedische Nationalspieler hat sich am Sonntag im Spiel bei GWD Minden das vordere Kreuzbandes im rechten Knie gerissen sowie einen Meniskusschaden erlitten. Das gaben die Füchse am Montag bekannt. Chrintz werde "voraussichtlich kein Spiel mehr in dieser Saison bestreiten können", hieß es.