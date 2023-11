Trainer Filip Jicha vom deutschen Handball-Rekordmeister THW Kiel ist krankheitsbedingt nicht mit der Mannschaft zum Champions-League-Auswärtsspiel nach Aalborg gereist. Das bestätigte der THW am Dienstag dem SID, zuvor hatte die Bild-Zeitung berichtet.

Sollte es Jicha besser gehen, will der Tscheche gegebenenfalls nachreisen. Die Kieler treten am Mittwochabend (18.45 Uhr/DAZN) in Dänemark an und wollen sich dabei für die heftige 18:27-Pleite in eigener Halle vor einer Woche revanchieren.

Mit zehn Punkten führen die Kieler, die zuletzt extrem wechselhafte Leistungen zeigten, die Gruppe A in der Königsklasse an. Aalborg liegt mit neun Zählern dahinter. Am vergangenen Sonntag hatten die "Zebras" den Füchsen Berlin die erste Liga-Niederlage der Saison zugefügt (30:26).